Sechs Tote bei Gewalttat im südenglischen Plymouth

Bei einer Gewalttat in der südenglischen Stadt Plymouth sind laut Polizei sechs Menschen ums Leben gekommen. Am Tatort seien die Leichen von zwei Männern und zwei Frauen entdeckt worden, wurde Freitag früh mitgeteilt. Eine weitere Frau sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Bei einem sechsten Toten handle es sich vermutlich um den Tatverdächtigen. Alle Opfer hätten offenbar tödliche Schusswunden erlitten. Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus.

Die britische Innenministerin Priti Patel nannte die Tat „schockierend“. Sie rief die Anrainer auf, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Polizei zu folgen. „Meine Gedanken sind bei den Betroffenen“, schrieb Patel am Donnerstagabend auf Twitter. Sie sei mit dem zuständigen Polizeikommissar in Kontakt. Der Chef der oppositionellen Labour-Partei Keir Starmer, sprach von einer „Tragödie“. Die Zeitung „Times“ berichteten unter Berufung auf nicht genannte Quellen, es könnte auch ein kleines Mädchen zu den Opfern gehören. Eine Bestätigung dafür gab es aber nicht.

Man sei am frühen Abend nach 18.00 Uhr zu einem „ernsthaften Vorfall mit Schusswaffen“ gerufen worden, schrieb die Devon and Cornwall Police am Donnerstagabend in einer Mitteilung. Die Polizei nahm jedoch an, die Situation mittlerweile unter Kontrolle zu haben.