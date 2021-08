Frauen studieren Technik seltener und mit weniger Erfolg

So gab es nach einem jahrelang langsamen Anstieg im Studienjahr 2018/19 an den öffentlichen Unis in den Bachelorstudien aus dem Bereich Informatik und Kommunikationstechnologie (IKT) nur 22 Prozent Frauen, in Ingenieurwesen und verarbeitendem Gewerbe 23 und in MINT-Studien an den Fachhochschulen (FH) jeweils 24 Prozent. Zum Vergleich: In anderen Ausbildungsfeldern beträgt der Frauenanteil an den Unis 59 und an den FH 64 Prozent. In den Pädagogikstudien, die sich das Forschungsteam am Institut für Höhere Studien (IHS) um Anna Dibiasi zum Vergleich angesehen hat, sind es gar 70 Prozent.