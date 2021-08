Mädchen von Fiaker am Wiener Stephansplatz schwer verletzt

Das zweijährige Mädchen, das am Donnerstagabend bei einem Fiakerunfall am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden war, war nicht in Lebensgefahr und befand sich auf einer Normalstation, wie eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds am Freitag gegenüber der APA angab. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak fiel das Kleinkind demnach aus der Kutsche, nachdem es kurz nach Fahrantritt an deren Tür hantiert hatte.