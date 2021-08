Schützenhöfer/Plesiutschnig im EM-Achtelfinale out

Das österreichische Duo Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig ist bei der Beach-Volleyball-EM in Wien im Achtelfinale ausgeschieden. Die als Nummer acht gesetzte Paarung unterlag am Freitag den Deutschen Chantal Laboureur/Cinja Tillmann 0:2 (-15,-17). Damit ist mit Robin Seidl/Philipp Waller nur noch ein rot-weiß-rotes Team im Turnier vertreten, sie haben in der Zwischenrunde (13.00 Uhr) mit Nils Ehlers/Lukas Pfretzschner ebenfalls deutsche Gegner.