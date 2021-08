Provinzhauptstadt nahe Kabul fällt an Taliban

Mit Pul-i Alam haben die Taliban binnen einer Woche 16 der 34 Provinzhauptstädte eingenommen. In der Nacht auf Freitag (Ortszeit) war die zweitgrößte Stadt Kandahar im Süden des Landes an sie gefallen, am Freitag früh noch die wichtige Stadt Laschkargah in Kandahars Nachbarprovinz Helmand.