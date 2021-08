Sechs Tote bei Bluttat in Plymouth

Für die Bluttat mit insgesamt sechs Toten im südenglischen Plymouth ist nach Angaben der britischen Polizei ein 22-Jähriger verantwortlich. Der Mann habe am frühen Donnerstagabend eine Frau in einer Wohnung erschossen und dann wahllos auf Passanten gefeuert, sagte Polizeichef Shaun Sawyer am Freitag in der englischen Hafenstadt. Zum Motiv machte Sawyer keine Angaben. Es gebe keinen Terrorverdacht.