Eröffnung des Festival Grafenegg als heroisches Unterfangen

Unter keinem besonders günstigen Stern ist Freitagabend die Eröffnung des Festivals Grafenegg gestanden, das in die 15. Saison geht. Nach einem Coronafall (ein zweimal geimpfter Sänger war positiv getestet worden) beim Wiener Singverein musste das Requiem von Giuseppe Verdi ohne Chor bestritten werden. Das Publikum zollte dem Abend demonstrativ minutenlangen Applaus.

Hatte es in einer Aussendung des Festivals geheißen, der Verzicht auf den Chor sei „in Absprache mit der Landessanitätsdirektion“ erfolgt, formulierte Intendant Rudolf Buchbinder in seinen Begrüßungsworten, die Landessanitätsdirektion habe die Mitwirkung des Chors „untersagt“. Daher entschied man sich zu einer entsprechend gekürzten Fassung des Werks - nicht zuletzt, um die in der Tat attraktive Besetzung der Solisten (Krassimira Stoyanova, Clémentine Margaine, Piotr Beczała und René Pape) nicht auch noch opfern zu müssen bzw. eine Totalabsage zu riskieren.