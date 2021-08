Kritik an Präventionsarbeit nach Gewalttat in Plymouth

Nach dem Verbrechen im südwestenglischen Plymouth am Donnerstagabend mit fünf Todesopfern wird immer mehr Kritik an der Präventionsarbeit der Polizei laut. Unter anderem kündigte die Polizeiaufsichtsbehörde (Independent Office for Police Conduct) eine Untersuchung dazu an, warum der Täter erst kürzlich seinen Waffenschein zurückerhalten hatte, nach er ihm im vergangenen Jahr wegen eines Gewaltdelikts abgenommen worden war.