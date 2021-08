Tsunami-Warnung nach schwerem Erdbeben auf Haiti

Nach einem schweren Erdbeben in Haiti haben die Behörden eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte der Erdstoß am Samstagmorgen (Ortszeit) eine Stärke von 7,2. Das Beben war im ganzen Land zu spüren. Laut Videos im Internet wurden in verschiedenen Orten Wohnhäuser, Kirchen und Schulen beschädigt. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst noch unklar.