Glasners Frankfurt-Fehlstart perfekt - 2:5 in Dortmund

Trainer Oliver Glasner hat mit Frankfurt einen Fehlstart hingelegt. Eine Woche nach dem Aus im Cup schlitterte die Eintracht mit Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker zum Bundesligaauftakt bei Borussia Dortmund um Doppeltorschütze und Dreifach-Vorbereiter Erling Haaland am Samstag in ein 2:5 (1:3). An der Tabellenspitze steht aber Stuttgart, das auch ohne den an Corona erkrankten ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic Aufsteiger Greuther Fürth mit 5:1 (2:0) abschoss.