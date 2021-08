Plymouth gedenkt Opfern der Bluttat mit sechs Toten

Die englische Stadt Plymouth steht nach der Bluttat mit sechs Toten unter Schock: Am Sonntag wurde in mehreren Kirchen in der Grafschaft Devon der Getöteten mit Gebeten gedacht. Zu den fünf Opfern gehören die Mutter des Täters und ein dreijähriges Mädchen und ihr 43 Jahre alter Vater. Auch ein 59 Jahre alter Mann und eine 66-jährige Frau wurden getötet. Zwei Menschen wurden zudem durch Schusswunden verletzt. Der 22 Jahre alte Täter tötete sich schließlich selbst.