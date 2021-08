ÖGK-Finanzen entspannen sich mit Wirtschaftsaufschwung

Seitens der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) hieß es am Sonntag, für die Sparte Krankenversicherung sehe die SVS in der aktuellen Gebarung für 2021 einen voraussichtlichen Bilanzgewinn mit 45,3 Mio. Euro vor. „Diese Zahlen spiegeln die aktuelle Entwicklung wider: Die Unternehmer und Selbständigen arbeiten intensiv am Comeback der österreichischen Wirtschaft. Zudem verzeichnen wir einen Anstieg bei unseren Versicherten. Das heißt, mehr und mehr werden selbstständig und gründen ein Unternehmen“, sagte SVS-Obmann Peter Lehner in einer Aussendung. Gleichzeitig verwies er auf die Corona-Situation: „Ein Unsicherheitsfaktor für die Wirtschaft und unsere Prognose ist der Herbst. Die Auswirkungen der 4. Welle sind heute nicht vorhersagbar.“