Extremsportler Sedlacek startete Solo-Weltumsegelung

Der Extremsportler Norbert Sedlacek hat am Sonntag seinen dritten Versuch für eine Weltumsegelung gestartet: Um 11.10 Uhr hieß das Kommando „Leinen Los“. Das Projekt „Ant Arctic Lab“ sieht vor, die Erde nonstop per Einhandsegler ohne Hilfe von außen zu umrunden. 2020 musste der Rekordversuch verschoben werden. Nun konnte der gebürtige Wiener aber wie geplant von Les Sables d‘Olonne in Frankreich an Bord seiner „Open60AAL Innovation“-Yacht auslaufen.