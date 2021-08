Südkorea und USA beginnen Militärübungen ohne Feldtraining

Trotz Drohungen Nordkoreas halten die Streitkräfte der USA und Südkoreas wieder ihre jährlichen Sommerübungen ab. Die neuntägige Kommandoübung habe am Montag wie geplant begonnen, berichteten südkoreanische Sender und die Nachrichtenagentur Yonhap. Südkoreas Militär hatte am Sonntag allerdings angekündigt, die gemeinsame Stabsrahmenübung werde in reduziertem Umfang ohne Feldtraining durchgeführt.