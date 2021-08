Israel: Antiterror-Einsatz in Jenin - Palästinenser getötet

Bei einer israelischen Antiterror-Operation im besetzten Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben mindestens drei Männer getötet worden. Wie die israelische Grenzpolizei am Montag mitteilte, waren Sicherheitskräfte in ein Flüchtlingscamp in Jenin eingedrungen, um eine Person wegen Terroraktivitäten festzunehmen. Dabei seien die Grenzpolizisten massiv beschossen worden, hieß es. Die Sicherheitskräfte hätten das Feuer der Angreifer erwidert.