Ärztekammer unterstützt Zutrittsverbote für Ungeimpfte

Unterstützung für den Vorschlag des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ), Zutrittsverbote für Ungeimpfte in Freizeit- und Sportstätten einzuführen, ist am Montag von der Ärztekammer gekommen. Solange die Impfquote nicht erhöht werden könne, sei dies angesichts steigender Zahlen eine berechtigte Maßnahme, so Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres. Für Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kommt das noch „zu früh“, wie er am Sonntag in der „ZIB2“ erklärt hatte.