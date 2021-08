Österreich prämiert Engagement gegen Antisemitismus

In einer Pressekonferenz am Montag würdigte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) Wiesenthal als „eine der außergewöhnlichsten Personen der Zweiten Republik“. Er verwies auf dessen Motto „Recht, nicht Rache“, unter dem es sich Wiesenthal nach seiner Befreiung aus dem KZ Mauthausen zur Aufgabe gemacht habe, jene den Gerichten zu übergeben, die sich in der Zeit des Nationalsozialismus Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu Schulden kommen ließen.