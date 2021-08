Super-League-Clubs wieder in ECA - Außer Real, Barca, Juve

Neun der zwölf Rebellen sind gut vier Monate nach dem Wirbel um die letztlich gescheiterte Fußball-Super-League wieder in die Club-Vereinigung ECA aufgenommen worden. Lediglich Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin, die weiter an der Idee einer zur Champions League konkurrierenden Serie festhalten, wurden nicht akzeptiert. Die ECA-Entscheidung markiere „das Ende einer bedauerlichen und turbulenten Episode für den europäischen Fußball“, teilte die ECA am Montag mit.