Steiermark für bundesweite Verschärfungen für Ungeimpfte

Das Land Steiermark hat am Montag nach einem Gespräch mit Ärzte- und Spitalsvertretern eine Fünf-Punkte-Forderung an die Bundesregierung gestellt. „Es braucht bundeseinheitliche Lösungen“, so Landeschef Hermann Schützenhöfer (ÖVP). Es gehe um eine Materie, die „sinnvollerweise“ nur national geregelt werden könnte, wie Zutritt zu Nachtgastronomie nur mit Vollimmunisierung, Bevorzugung beim Contact Tracing oder Gratis-Tests. Zudem wolle man Klarheit über den „dritten Stich“.

Eine dritte Forderung ist eine weitere Bevorzugung der Geimpften beim Contact Tracing. Derzeit werden diese, wenn sie Kontaktperson ersten Grades sind, als Kontaktperson zweiten Grades eingestuft. Gefordert wird, dass es für Geimpfte nur die Empfehlung der Kontakteinschränkung gibt, jedoch keine behördliche Absonderung oder Verkehrsbeschränkung mehr. „Eine dahin gehende Bevorzugung von Geimpften kann nur bundeseinheitlich geregelt werden. Es hat keinen Sinn, wenn in Pinggau in der Oststeiermark die eine Regelung herrscht und gleich nebenan in Mönichkirchen in Niederösterreich eine andere“, sagte Schützenhöfer.