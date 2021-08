Taliban lassen afghanische Regierungsmitarbeiter unbehelligt

Die radikalislamischen Taliban haben eine Generalamnestie für alle afghanischen Regierungsmitarbeiter verkündet. Die Islamisten forderten die Beamten am Dienstag auf, an ihrem Arbeitsplatz zurückzukehren. „Sie sollten mit vollem Vertrauen in Ihren Alltag zurückkehren“, hieß es in einer Erklärung der Islamisten. Die Taliban hatten am Sonntag Kabul erobert und damit die Macht im ganzen Land übernommen. Präsident Ashraf Ghani war wenige Stunden zuvor ins Ausland geflohen.