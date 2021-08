Netrebko und Ehemann Eyvazov kommen ins Wiener Konzerthaus

Ab Samstag treten Anna Netrebko und ihr Ehemnann Yusif Eyvazov noch bei den Salzburger Festspielen in der Puccini-Oper „Tosca“ auf, wenig später kommen sie für ein Konzert nach Wien: Am 7. September kehren die beiden Opernsänger für einen Abend in das Konzerthaus zurück. Dabei stehen unter anderem Stücke von Giuseppe Verdi, Georges Bizet und Peter Iljitsch Tschaikowsky am Programm.