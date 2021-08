Jugendliche stirbt in Wien-Ottakring nach Drogenkonsum

Ein 17-jähriges Mädchen ist in der Nacht auf Montag in Wien-Ottakring nach dem Konsum von Drogen und Alkohol gestorben. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst hatte die Jugendliche mit zwei jungen Männern in einer Wohnung im Bereich Maroltingergasse gefeiert und dabei Alkohol sowie Benzodiazepine zu sich genommen. Das Trio legte sich nieder. Als die drei am Montag aufwachten, ging es der 17-Jährigen immer schlechter. Den Burschen wird vorgeworfen, zu spät Hilfe geholt zu haben.