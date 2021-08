SKN-Frauen nehmen in Turin Champions League ins Visier

Nach dem Achtelfinaleinzug in der Vorsaison sind St. Pöltens Fußballfrauen auch in der kommenden Champions League heiß auf Erfolge. Erneut muss man sich durch die Qualifikation arbeiten, am Mittwoch (21.00 Uhr/live ORF Sport +) fällt in Turin mit dem Spiel gegen Besiktas Istanbul der Startschuss. Der Gewinner trifft am Samstag aller Voraussicht nach auf Gastgeber Juventus, nur der Sieger des Miniturniers darf sich Hoffnungen auf die erstmals stattfindende Gruppenphase machen.