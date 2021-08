Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats zu Afghanistan

Der UN-Menschenrechtsrat will sich in einer Sondersitzung mit der Situation in Afghanistan nach der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban befassen. Wie die Vereinten Nationen am Dienstag in Genf mitteilten, sollen am 24. August die „ernsten Menschenrechtssorgen“ in dem Land diskutiert werden. Die Sondersitzung hatte der Vertreter von Pakistan und Afghanistan selbst beantragt, er wird von zahlreichen Ländern einschließlich Deutschland unterstützt.