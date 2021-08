Wahlkampfstart der oö. Grünen im Zeichen des Klimaschutzes

Die oberösterreichischen Grünen starten heute, Mittwoch, in Steyr offiziell in den Landtagswahlkampf. Im Museum Arbeitswelt werden Spitzenkandidat Stefan Kaineder und Umweltministerin Leonore Gewessler am Abend die Basis auf einen Wahlkampf im Zeichen des Klimaschutzes einschwören. „Klimaschutz - mit Dir“ heißt das Motto, Schwarz-Blau beenden und wieder mitregieren lautet das Wahlziel für den Urnengang am 26. September.