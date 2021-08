Delta-Variante auch in Neuseeland nachgewiesen

Der Corona-Fall, der in Neuseeland zu einem landesweiten Lockdown geführt hat, ist auf die hochansteckende Delta-Variante zurückzuführen. Bis Mittwoch wurden nach Angaben von Regierungschefin Jacinda Ardern vier weitere Fälle, die darauf zurückgehen, registriert. Außerdem meldete die Regierung noch zwei weitere positiv Getestete, in Summe gibt es jetzt sieben festgestellte Covid-19-Erkrankte in dem Land mit fünf Millionen Einwohnern.