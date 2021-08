Start des 1-2-3-Tickets am 26. Oktober fix

Das österreichweite 1-2-3-Ticket startet am Nationalfeiertag am 26. Oktober. Verträge mit sechs Bundesländern, den ÖBB und Regiojet sind bereits fix - offen ist noch der Verkehrsverbund Ostregion (VOR). Details zum neuen Ticket werden am Vormittag von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und dem oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in Linz vorgestellt. Die österreichweite Stufe wird zur Gänze vom Bund bezahlt.