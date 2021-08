Wahlkampfstart der oö. Grünen mit Warnung vor Schwarz-Blau

Sowohl Kaineder als auch Gewessler verwiesen auf Katastrophen dieses Sommers wie die Waldbrände in Südeuropa, Unwettertote in Deutschland oder tennisballgroße Hagelkörner in Österreich. „Da geht es nicht mehr um den Amazonas und die Eisbären, da geht es um uns hier“, so Gewessler. Wenn man in Sachen Klimaschutz nichts unternehme, „wird dieser Zustand zum Dauerzustand“. Man müsse „Veränderung schaffen, nicht Stillstand“, so die Ministerin, die sich nun nach Oberösterreich immer flache Schuhe mitnehmen will, um mit den Parteikollegen im Wahlkampf „zu laufen“.