Stöger mit Ferencvaros im CL-Play-off im Hintertreffen

Peter Stöger ist im Rennen um seine erste Champions-League-Teilnahme als Trainer im Hintertreffen. Der Wiener musste sich mit Ungarns Fußball-Meister Ferencvaros Budapest am Mittwoch im Play-off-Hinspiel bei Young Boys Bern trotz langer numerischer Überlegenheit mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Eine 1:2-Niederlage setzte es für ÖFB-Legionär Phillipp Mwene mit PSV Eindhoven bei Benfica Lissabon. Die Rückspiele um den Einzug in die Königsklasse folgen nächsten Dienstag.

Ferencvaros vergab in Bern die durchaus vorhandene Chance auf eine bessere Ausgangsposition. Die Ungarn, bereits im Vorjahr in der Königsklasse vertreten, gingen nach einem groben Fehler von Mohamed Camara zwar durch Franck Boli in Führung (14.). Meschack Elia gelang mit einem abgefälschten Distanzschuss aber postwendend der Ausgleich (16.).