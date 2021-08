Britin akzeptiert Todesurteil für Alpaka „Geronimo“ nicht

Auch nach der letztgültigen Entscheidung eines britischen Gerichts will sich die Halterin des todgeweihten Alpakas „Geronimo“ nicht mit dem Todesurteil abfinden. „Mir wurde gestern gesagt, ich solle ihn selbst töten“, sagte die Züchterin Helen Macdonald am Donnerstag im Interview des Senders ITV. Die Tierliebhaberin will jedoch weiter um das Leben des positiv auf eine ansteckende Krankheit getesteten Alpakas kämpfen, wie sie bereits zuvor betont hatte.