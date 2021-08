Hurrikan „Grace“ auf mexikanisches Festland getroffen

Der Tropensturm „Grace“ hat als mächtiger Hurrikan der Kategorie 3 in Mexiko das Festland erreicht. Wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte, traf der Sturm am Samstagmorgen (Ortszeit) mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern auf die Küste nahe Tecolutla im Teilstaat Veracruz. US-Meteorologen warnten vor Überschwemmungen und Schlammlawinen.

Kurz vor seinem Auftreffen auf Festland hatte „Grace“ über dem Golf von Mexiko rasch an Kraft gewonnen. In der Region Veracruz wurde die Bevölkerung vor möglichen Überschwemmungen und Erdrutschen gewarnt. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador rief die Bewohner der gefährdeten Region im Online-Dienst Twitter auf, „bei Verwandten und in Notunterkünften Zuflucht zu suchen“.