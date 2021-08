Eine Tote bei Zimmerbrand in Wien-Simmering

Eine Frau ist am Samstagmorgen bei einem Zimmerbrand in Wien-Simmering ums Leben gekommen. Wie Jürgen Figerl, der Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, der APA berichtete, war die Feuerwehr um 4.30 Uhr an eine Adresse am Mitterweg gerufen worden, nachdem ein Passant vor einem Wohnhaus einen eigenartigen, auf ein Brandgeschehen hindeutenden Geruch wahrgenommen hatte.