Gärtner in OÖ von Einbrecher mit Messer schwer verletzt

Ein 69-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem Einbruch in eine Gärtnerei im Bezirk Braunau vom Besitzer gestört worden und darauf mit einem Messer auf diesen losgegangen. Er stach mehrmals auf den 47-Jährigen ein und verletzte ihn schwer. Mit Unterstützung seiner beiden 15- und 17-jährigen Söhne überwältigte der Gärtner den Kriminellen, der ebenso schwere Verletzungen erlitt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.