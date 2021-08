Acht Tote durch Hurrikan „Grace“ in Mexiko

In Mexiko werden inzwischen acht Tote durch den Hurrikan „Grace“ gemeldet. Sechs davon stammten aus einer Familie, teilten die Behörden am Samstag mit. Nach Daten des National Hurricane Centers (NHC) der USA verlor der Wirbelsturm auf seinem Weg nach Westen über dem mexikanischen Festland zwar schnell an Kraft. Allerdings dürfte es weiter zu schweren Regenfällen und Überschwemmungen kommen.