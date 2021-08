Staus im Reiseverkehr Richtung Norden

So staute es sich auf der Tauern Autobahn (A10) in den Bereichen Flachau - Eben im Pongau, am Knoten Pongau/Bischofshofen - Helbersbergtunnel und am Knoten Salzburg (A10/A1) - Grenze Walserberg (A1). In Kärnten bildete sich vor dem Karawankentunnel (A11) für Einreisende eine neun Kilometer lange Blechlawine, was eine Wartezeit von zwei Stunden bedeutete. In Tirol stockte auf der Fernpass-Strecke (B179) der Verkehr zwischen Nassereith und dem Lermooser Tunnel sowie zwischen Breitenwang und dem Grenztunnel Füssen.