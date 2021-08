Von Einbrecher niedergestochen - Mordversuchs-Ermittlungen

Nach einem blutigen Messer-Kampf eines 69-jährigen Einbrechers mit dem 47-jährigen Besitzer einer Gärtnerei in der Nacht auf Samstag im Bezirk Braunau ermittelt die Staatsanwaltschaft Ried wegen versuchten Mordes. Das teilte die Anklagebehörde am Sonntag auf APA-Anfrage mit. Der bei der Rauferei mit dem Gärtner ebenfalls schwer verletzte Kriminelle wurde nach einer Operation im Braunauer Spital mittlerweile in die Justizanstalt Ried überstellt.