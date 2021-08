Edith Clever mit Salzburger Festspielnadel geehrt

Die Schauspielerin Edith Clever ist mit der Salzburger Festspielnadel mit Rubin ausgezeichnet worden. „Es gibt unzählige gute, sehr gute Schauspieler - aber die vom Stamm der ‚Göttlichen‘, die ganz Außergewöhnlichen sind nur sehr wenige“, sagte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, die ihr die Ehrung bereits am vergangenen Mittwoch im Anschluss an die „Jedermann“-Aufführung überreichte, teilte das Pressebüro der Salzburger Festspiele am Sonntag mit.

Edith Clever feierte ihr Festspieldebut am 26. Juli 1994 als Cleopatra in „Antonius und Cleopatra“ in der Inszenierung von Peter Stein. Bei 54 ihrer bisher 119 Festspielauftritten war die Schauspielerin Teil des „Jedermann“-Ensembles, in dem sie von 2017 bis 2020 in der Inszenierung von Michael Sturminger Jedermanns Mutter verkörperte. Im diesjährigen Festspielsommer spielte Clever im „Jedermann“ die Rolle des Tod.