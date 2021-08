Heerführer aus Panjshir-Tal: Ergeben uns den Taliban nicht

Ein Anführer der Tadschiken nordöstlich der afghanischen Hauptstadt Kabul will die von ihm kontrollierten Gebiete nicht an die Taliban abtreten, berichtet der in Dubai ansässige TV-Sender Al-Arabiya. Ahmad Massoud rief zur Bildung einer umfassenden Regierung auf, die Afghanistan unter Beteiligung der Taliban regieren solle. Die Taliban sind laut dem russischen Botschafter in Kabul zur Verhandlung mit ihren Gegnern in der letzten noch nicht eroberten Provinz Panjshir bereit.