Salzburg mit Punkte-Maximum, Austria weiter sieglos

Red Bull Salzburg hat auch in der 5. Runde der Fußball-Bundesliga am Wochenende keinen Punkt abgegeben. Nach dem 3:1 gegen Austria Klagenfurt am Samstag führt der Titelverteidiger die Tabelle schon mit fünf Punkten Vorsprung an. Zweiter ist Sturm Graz nach einem 2:2 gegen Austria Wien am Sonntag. Die Violetten rangieren nach dem dritten Remis und weiterhin ohne Sieg am Tabellenende. Rapid gelang hingegen dank eines 3:0 gegen SV Ried der Sprung auf Platz drei.