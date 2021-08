Außenminister Schallenberg bei Krim-Konferenz in der Ukraine

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nimmt am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an einer Krim-Konferenz teil. Bei der Konferenz, an der Vertreter aus mehr als 40 Länder persönlich oder per Video teilnehmen, soll mit der „Krim-Plattform“ ein neues internationales Gesprächsformat gegründet werden. Die Ukraine will damit die internationale Aufmerksamkeit siebeneinhalb Jahre nach der russischen Annexion der Halbinsel Krim wieder auf das Thema lenken.