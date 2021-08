Habsburg Klassensieger bei 24 Stunden von Le Mans

Ferdinand Habsburg hat am Sonntag bei den 24 Stunden von Le Mans über einen Klassensieg jubeln dürfen. Der österreichische Debütant gewann gemeinsam mit Robin Frijns und Charles Miles die LMP2-Kategorie. Dabei profitierte das Trio allerdings vom Ausfall der Oreca-Kollegen Robert Kubica, Louis Deletraz und Ye Yifei, deren Wagen kurz vor dem Ziel stehenblieb. Bei den Hypercars siegten Mike Conway, Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi erstmals und Toyota zum vierten Mal in Serie.

Für Habsburg hatte sich mit dem Start in der Langstrecken-WM in Le Mans ein Jugendtraum erfüllt. Für die Premiere im Rookie-Team WRT hatte er sich auch auf dem AVL-Simulator in Graz vorbereitet. Im Rennen übernahm der 24-Jährige am Steuer nach 15 Stunden die Führung. Diese ging im Finish wegen eines Defekts verloren. Doch acht Kilometer vor dem Ziel machte das Auto der Führenden nicht mehr mit, Habsburg siegte mit seinen zwei Kollegen.