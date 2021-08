Großschartner verliert Zeit - Roglic weiter Vuelta-Führender

„Es war brutal hinein in den letzten Berg und auf den ersten drei Kilometern war ich immer dabei, habe dann aber ein bisschen überzogen, und danach richtig unter der Hitze gelitten“, sagte Großschartner in einer Aussendung seines Rennstalls. „Ich bin froh, dass ich immer noch in den Top 10 bin. Das Positive daran ist, dass sich auch jetzt wieder Möglichkeiten eröffnen mit Gruppen, wo man um einen Etappensieg kämpfen kann.“ Das Ziel bei der Vuelta sei ein Top-Ten-Platz und ein Etappensieg. „Von dem her glaube ich, dass die Ausgangssituation nicht so schlecht ist.“