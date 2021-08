Außenminister Schallenberg bei Krim-Konferenz in der Ukraine

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew an einer Krim-Konferenz teilgenommen. Die illegale Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Russland vor sieben Jahren sei „eine offene Wunde“, sagte Schallenberg vor Beginn gegenüber österreichischen Journalisten in Kiew. „Die Okkupation muss enden“, forderte der Außenminister an die Adresse Moskaus.