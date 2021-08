USA offen für Gespräche mit Nordkorea

Die USA gehen nach dem jüngsten Streit mit Nordkorea über ein Militärmanöver in der Region auf die Regierung in Pjöngjang zu. „Die USA haben keine feindseligen Absichten gegenüber Nordkorea“, sagte der US-Sondergesandte Sung Kim am Montag bei einem Besuch in Südkorea. Die gemeinsame Militärübung mit Südkorea sei seit Jahren Routine und rein defensiver Natur. Er selbst sei weiterhin jederzeit und an jedem Ort zu Gesprächen mit seinem nordkoreanischen Kollegen bereit, so Kim.