Wiener Impfbus startet bei den Sommerschulen

Um die Impfquote unter Jugendlichen zu steigern, werden die Impfbusse der Stadt Wien in den kommenden Wochen verstärkt an Schulen Station machen. In der Altersgruppe der Zwölf- bis 24-Jährigen haben bisher österreichweit erst 41 Prozent eine erste Dosis erhalten, 47 Prozent sind voll immunisiert. Den Auftakt machen ab Dienstag zwei Sommerschulen, Anfang September folgen die Berufsschulen. Geimpft werden unter 18-Jährige mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer.