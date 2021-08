Ärzte ohne Grenzen schickt Hilfe in Erdbebenregion von Haiti

Hilfe naht: Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat am Wochenende mit der Lieferung von Hilfsgütern in das Katastrophengebiet von Haiti begonnen, in dem ein Erdbeben mehr als 2.200 Menschenleben gefordert hat. Eine erste Lieferung von 100 Tonnen Material habe das Lager in Brüssel verlassen, ein weiterer Transport werde vorbereitet, teilte MSF am Montag mit. Unterdessen erreichen zunehmend auch Verletzte aus entlegeneren Dörfern die Kliniken und suchen Hilfe.

„Wir operieren täglich bis Mitternacht, um so viele Patientinnen wie möglich zu versorgen“, sagte Xavier Kernizan, haitianischer Chirurg für Ärzte ohne Grenzen in Jérémie. „Auch viele Ärztinnen und Ärzte aus der Hauptstadt oder anderen Städten sind auf eigene Faust in die Erdbebenregion gekommen, um zu helfen.“

Das Frachtflugzeug ist mit medizinischem Material, Zelten und Ausrüstung zum Aufbau einer Wasser- und Sanitärversorgung für 30.000 Menschen auf dem Weg in die Krisenregion. Erste Lastwagen mit Trinkwasser sind bereits in Haiti im Einsatz.

Das im äußersten Südwesten des Landes gelegene Jérémie war über die zerstörte Straße für das Team von Ärzte ohne Grenzen nicht mehr erreichbar. Nur per Hubschrauber gelangten die Helferinnen und Helfer in die betroffene Stadt. „Ärztinnen und Pflegerpersonal vor Ort hatten bereits außergewöhnliche Arbeit geleistet mit den begrenzten Mitteln, die sie zur Verfügung hatten“, schilderte der Chirurg. Doch die Unterstützung durch mehr Personal wurde dringend gebraucht.