Suche nach Kleinkind in Bach im Mittelburgenland

In Langeck (Bezirk Oberpullendorf) ist seit Montagnachmittag eine groß angelegte Suchaktion nach einem zweijährigen Kind im Gange. Das Kleinkind dürfte in einen Bach gefallen sein, berichtete die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage. Sieben Feuerwehren, eine Tauchgruppe und eine Hundestaffel waren im Einsatz. Auch ein Kriseninterventionsteam war an Ort und Stelle. Die Suche verlief zunächst erfolglos.