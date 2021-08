Schallenberg und Nehammer an litauischer Grenze zu Belarus

Außenminister Alexander Schallenberg und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) reisen am Dienstag nach Litauen. Gemeinsam mit ihren litauischen Amtskollegen, Außenminister Gabrielius Landsbergis und Innenministerin Agne Bilotaite, besuchen sie die litauische Grenze zu Belarus (Weißrussland), über die in den vergangenen Wochen hunderte Migranten in das baltische EU-Land gekommen sind.