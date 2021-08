Finau gewinnt erstes Play-off-Turnier der PGA-Tour

US-Golfprofi Tony Finau hat den Auftakt der jährlichen Millionen-Show der PGA Tour für sich entschieden. Der 31-Jährige setzte sich am Montag zum Abschluss des ersten Play-off-Turniers des FedExCups in Jersey City im Stechen gegen Cameron Smith durch. Der Australier hatte am Samstag mit einer Traumrunde von 60 Schlägen einen neuen Platzrekord auf dem Par-71-Kurs des Liberty National Golf Clubs aufgestellt, kam mit einer 67er-Runde zum Abschluss aber wie Finau auf 264 Schläge.