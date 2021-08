Zwei Tote bei Autounfall: Prozess gegen Fahrer in Klagenfurt

Unter großem Andrang hat am Dienstag ein Prozess gegen einen 19-jährigen Kärntner am Landesgericht Klagenfurt begonnen. Er hatte im März in Klagenfurt einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten verursacht. Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse wirft dem jungen Mann grob fahrlässige Tötung vor. Vor Richter Alfred Pasterk zeigte er sich geständig, an den Unfall selbst kann er sich aber nicht mehr erinnern. Dies sei nach Studium der Gutachten erfolgt, betonte sein Anwalt.